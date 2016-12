Autoratojen paluu: Anki Overdrive keksii pyörän uudelleen ja hyvä niin

Kokeilussa autorata: Anki Overdrive keksii pyörän uudelleen ja hyvä niin

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Tuntuu kuin palaisin 90-luvulle. Olohuoneessani nököttää paketti, jonka sisällä on autorata. Muistan lapsuudesta kuinka kiinteitä uria pitkin inisten kiitävät pikkuautot toivat hupia tuntikausiksi. Ohjaimet olivat kiinni kiinteässä lähtöpalikassa johdolla, ja itse rataan piti tietysti ottaa virta seinäpistokkeesta. Ohjaimena oli vain liipasin, jolla saattoi säädellä auton vauhtia. Eikä muuta. Mutta se riitti. Nyt aika on toinen. Testilaitepaketista löytyvä Anki Overdrive Starter Kit on autorata täysin uudestaan ajateltuna. Se hyödyntää nykyajan teknologiaa esimerkiksi käyttämällä ohjaimena puhelimia, joissa on sisällä valtavasti laskentatehoa. Sähkö on siirtynyt kokonaan pois radasta ja autot toimivat nyt akuilla. Tämä on ehkä yksi muutos, joka ei ole pelkästään hyvä asia, sillä nyt täytyy ajamisesta pitää taukoja latauksen ajan, joskin Anki Overdrive -autot latautuvat Starter Kitin mukana tulevalla neljän auton lataustelakalla noin 10-15 minuutissa. Jos omistaa useampia autoja, niin vara-autot voi pitää latingissa ja vaihtaa vain lennosta kun käyttöajokista loppuu puhti.

Anki Overdrivessa autot ovat niin sanottuja robottiautoja ja ne osaavat ajaa rataa itsestään. Ne tunnistavat allaan olevan radan mutkat ensin skannaamalla hitaasti radan kertaalleen ympäri, minkä jälkeen kilpailu voi alkaa. Puhelimeen (iOS tai Android) ladattavalla sovelluksella hoidetaan kaikki ohjaus, ja se tarjoaa mahdollisuuden myös tekoälyajajia vastaan. Puhelimen ruudulta on myös hauska katsella, kun autot skannaavat rataa ja sen kuva ilmestyy ruudulle pala palalta. Välillä, kun kaksi autoa aloittaa skannauksen eri kohdista, näkyy ensin aivan väärä ratakuva, mutta aina se lopulta jotenkin loksahtaa kohdalleen. Itse radassa ei siis ole mitään älyä, eikä se tarvitse sähköä. Radan palasen kiinnittyvät toisiinsa magneeteilla ja pysyvät kiinni hyvin. Radan kokoaminen on erittäin helppoa ja onnistuu tarvittaessa vaikka yhdellä kädellä. Radan palasen ovat vanhoihin autoratoihin verrattuna melko suuria, mutta niissä onkin neljä kaistaa rinnakkain. Kaistoja ei tosin ole varsinaisesti merkattu näkyviin muuta kuin maalisuora-palaan, josta autot myös lähtevät liikkeelle. Testiin saapui vain tavallisia suoria ja mutkia, mutta saatavilla on myös esimerkiksi hyppyreitä ja suojakaiteita sekä risteyksiä.

Autot ovat suhteellisen kevyitä ja näyttäviä pikkuautoja, joissa vilkkuu erivärisiä valoja. Valot kertovat muun muassa kuka ohjaa mitäkin autoa. Lisäksi niistä selviää aseiden käyttö ja osumat. Kyllä, pelissä on aseita. Anki Overdrive on outo sekoitus kännykkäpeliä ja fyysistä autorataa. Peliä pelataan paljon kännykän ruudulta ja esimerkiksi pelin aloitus ja auto- ja asevalinnat tehdään ruudulta. Sovellus käyttää pelaajien ja autojen yhdistämiseen Bluetoothia ja Wifiä. Pelin alettua pelaajat voivat kontrolloida auton nopeutta liukusäätimellä, sekä kaistaa puhelinta kallistelemalla. Tämän lisäksi käytössä on aseita, jotka vaihtuvat autokohtaisesti ja ovat lisäksi pelaajan valikoitavissa. Jokaisella autolla on omat erikoisuutensa. Autoja voi myös kehittää niitä käyttämällä: pelaajat voivat esimerkiksi avata uusia aseita käyttöönsä.

Ostamisen arvoinen? Paperilta luettuna Anki Overdrive tuntuu tulevaisuudelta. Todellisuus on kuitenkin ainakin hieman mainospuheita ihmeettömämpää. Pari kertaa toinen pelaaja putoili pelistä, kerran yksi pelaaja pääsi ajamaan 5 sekuntia sen jälkeen kun muut jo olivat aloittaneet, joskus kisa ei alkanut ollenkaan ja se piti lopettaa ja aloittaa uudelleen, autot päättävät välillä olla kääntymättä mutkiin ja ajavat ulos ja niin edelleen. Ongelmiakin on. Mutta ne ovat kuitenkin kokonaisuutta punnitessa vain kauneusvirheitä, eivät suinkaan koko tuotteen pilaavia vikoja. Apuna esimerkiksi ulosajoihin paketin mukana tulee renkaiden puhdistamiseen tarkoitettu levy, jota kannattaa käyttää ahkerasti, sillä pieniin renkaisiin kertyvä pöly ja roska huonontaa nopeasti ajo-ominaisuudet. Lisäksi autot osaavat itse palautua esimerkiksi lähdettyään kolarin jälkeen väärään suuntaan, eli suhteellisen pitkälle asioita on ajateltu.

Kokonaisuudessaan paketti tuntuu todella valmiilta. Tietysti ohjelmistopuolella on vielä viilattavaa ja hienosäädön varaa, mutta ratapalikat on suunniteltu hyvin, kokoaminen on helppoa, ratoja saa äkkiä muokattua, autot näyttävät hyviltä ja ajavat kohtuullisesti, sovellus on helpohko käyttää ja toimii suhteellisen varmasti. Aika paljon plussaa. Ostohaluja saattaa hieman hillitä hinta, sillä pelkkä aloituspakkaus kustantaa Suomesta ostettuna lähemmäs 200 euroa ja lisäosat ja autot monia kymppejä kappale. Uskoisin, että etenkin perheen nuoremmat saavat kuitenkin Anki Overdrivesta hupia pitkäksikin aikaa. Jätä alla olevat tähdet huomiotta, ne eivät kuvaa tuotteen arvostelua, vaan lisättiin järjestelmästämme automaattisesti.







Twiittaa





Kommentit (1) Hyvä ja perusteellinen analyysi. Kiitos Vastaa

Keskustelut

Lisää keskusteluja