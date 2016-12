Galaxy S8 voi viivästyä – Julkaisu vasta huhtikuussa

Eteläkorealaisen Maeil Business Newspaperin mukaan saapuu markkinoille ensi vuonna vasta huhtikuussa. Julkaisu viivästyisi näin ollen hieman Galaxy S7:n julkaisuaikataulusta.Yhtenä selityksenä Galaxy S8:n julkaisun mahdolliselle lykkääntymiselle on pidetty Galaxy Note 7 -fiaskoa, jonka takia Samsung aikoo panostaa aiempaa enemmän Galaxy S8:n laadunvalvontaan. Uusin Galaxy S -sarjan malli on perinteisesti esitelty MWC-messuilla ja puhelin on tullut myyntiin pian tämän jälkeen.Ensi vuonna Galaxy S8:aa ei välttämättä nähdä MWC-messuilla Barcelonassa, vaan Samsung voi esitellä puhelimen omassa lehdistötilaisuudessa New Yorkissa.Samsungin on huhuttu siirtyvän täysin uuteen kehyksettömään muotoiluun, jossa puhelimen näytön osuus koko etupuolesta on maksimoitu. Uuden muotoilun takia Galaxy S8:sta voi puuttua kotinäppäin kokonaan ja sormenjälkiskanneri on upotettu näytön alle.