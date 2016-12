Hyötytekstiviestien suosio kasvaa – Sinäkin olet todennäköisesti saanut niitä

ja muut pikaviestipalvelut ovat korvanneet perinteiset tekstiviestit tavallisten kansalaisten välisessä viestinnässä, mutta yritykset tukeutuvat edelleen SMS-viesteihin. Elisan mukaan niin sanottujenmäärä on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa.Hyötytekstiviesteillä tarkoitetaan mitä tahansa yritysten usein automatisoidusti lähettämiä ilmoitus- tai vahvistusviestejä. Tällaisia ovat esimerkiksi postin lähettämiä-viestejä. Vuonna 2016 lähetettyjen hyötytekstiviestin määrä on peräti 85 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014. Vuotuinen kasvu on noin 35 prosenttia. Verkko-ostoksiin liittyvien ilmoitusten lisääntymisen myötä joulukaudesta odotetaan taas uutta ennätystä.Tekstiviestien selkein etu WhatsAppiin tai Facebook Messengeriin nähden yritysten näkökulmasta on se, että tekstiviestit ovat alustariippumattomia: ne eivät riipu palveluntarjoajasta ja viestit saadaan auki kaikilla matkapuhelimilla.