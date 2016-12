iPhone 7 Plussalle esiteltiin uudenlainen kaksoisobjektiivipakkaus

Yhdysvaltalainen kuvausvälineitä myyväuudenlaisen suojakuoren, jonka avulla kameran optiikkaa on helppo vaihdella kuvaustarpeen mukaan.Kamerarin esittelemä kuori on muuten kuin mikä tahansa markkinoilta löytyvä suojakuori, mutta takaosaan on kameran alapuolelle lisätty pienet kiskot, joihin levymäisiä "objektiivikortteja" voi tarvittaessa sujauttaa. Kiskojen ansiosta objektiivit on myös helppo liu'uttaa sivuun, mikäli iPhone 7 Plussan oma optiikka riittää kuvaukseen.Paketin mukana toimitetaan suojakuoren lisäksi kaksi objektiivikorttia, joista löytyy Fisheye- ja tele-objektiivit sekä makro-objektiivi.Hintaa paketilla on 45 dollaria. Tilaukset Yhdysvaltojen ulkopuolelle toimitetaan Kiinasta.