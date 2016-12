Konsepti esittelee miltä näyttäisi kehyksetön iPhone 8

Mitä tulee älypuhelinkonsepteihin, niin yksi ehdottomasti suosituimmista teemoista taittuvien puhelinten lisäksi on ollut kehyksettömyys. Tämä tarkoittaa, että puhelimen etupaneeli on (liki) täysin näyttöä.Vuosikausia tätä herkullisen näköistä ideaa on tuotu esille vain ja ainoastaan futuristisissa konsepteissa, mutta näyttää siltä, että olemme pääsemässä lähemmäs ja lähemmäs konseptin tuomista onnistuneesti myös aitoihin tuotteisiin.Tänä vuonna tästä paras esimerkki oli varmasti kiinalaisvalmistaja Xiaomin Mi Mix -huippupuhelin, joka noteerattiin hiljattain vuoden innovatiivisimmaksi älypuhelimeksi YouTube-testaajan toimesta.Lopullisesti konsepti on lyönyt itsensä läpi, kun tällaisia ratkaisuja nähdään Samsungilta ja Applelta. Ensimmäisen onkin kovasti huhuttu poistavan kotinäppäimen ja tuovan lähes koko etupaneelin kokoisen näytön Galaxy S8 -huippumalliin. Mutta miten on jälkimmäisen laita?Tämän vuotinen iPhone oli melko pieni uudistus, joten jotain merkittävämpää yhtiön on piakkoin keksittävä. iDropNewsin raportin mukaan Apple olisi tuomassa uudenlaista langatonta latausta sekä mahdollisesti kehyksetöntä näyttöä. Tästä sivusto tarjoaa myös konseptikuvan, joka on komeaa katseltavaa.Tällainen uudistus lopettaisi puheet pienistä päivityksistä hetkeksi. Paitsi, että ulkonäkö muuttuisi kovasti, niin tämä mahdollistaisi samalla näytön kasvattamisen melkoisesti puuttumatta laitteen mittasuhteisiin.Toki puhelimen pitää silti olla helposti käytettävä, joten ongelmat virhepainallusten kanssa pitää selvittää. Niinpä jääkin nähtäväksi, että kuinka johtavat valmistajat selviytyvät haasteesta.