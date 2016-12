Pokémon GO saapui nyt Apple Watchille

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Pokémon GO on tämän vuoden ehdoton mobiilipelihitti. Vaikka mm. Supercellin Clash Royale on kahminut pelaajia valtaisasti, niin Pokémon GO oli ilmiö omassa kategoriassaan.



Nyt mobiilipeli on saapunut myös Applen älykellolle. Yksistään Apple Watchilla ei pysty pelaamaan peliä, mutta se antaa lisätietoa iPhonella pelatessa.

Apple Watchiin saapuu ilmoituksia esimerkiksi lähellä olevista Pokémoneista, PokéStopeista, munista ja mitaleista. Myös PokéStopeista saatavat tavarat on mahdollista kerätä suoraan kellosta. Lisäksi sovellus laskee matkaa seuraavaan kuoriutumiseen ja Buddy Pokémonin karkin saamiseen.



Tietysti kun kyseessä on liikuntaa vaativa peli, niin nyt sessiot voi tallentaa myös Apple Watchin aktiviteetiksi. Valitettavasti Pokémonien kiinniottamiseen tarvii edelleen puhelimen.