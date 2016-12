Honor 8 saa Android Nougatin – Julkaisuun vielä pari kuukautta

on vahvistanut aloittavansa-älypuhelimen päivitykset Android Nougatiin ensi vuoden helmikuussa. Kaikki puhelimet eivät välttämättä saa päivitystä juuri tuolloin, vaan operaattorista ja maasta riippuen päivitys voi kilahtaa laitteeseen hieman myöhemmin. Päivityksen mukan a toimitetaan myös uusi EMUI 5.0 -käyttöliittymä, joka löytyy jo esimerkiksi Huawein Mate 9 -puhelimista. Päivityksen asentamisen jälkeen Honor 8:lla voi käyttää erilaisia käyttöprofiileita rinnatusten, joten vaihtaminen työprofiilista arkiprofiiliin onnistuu "lennosta". Huawei on lisännyt ohjelmistoonsa myös koneoppimistekniikkaa, jonka avulla puhelimen resursseja voidaan hallita järkevästi henkilökohtaisten käyttötapojen mukaan.Huawein mukaan Honor 8:aan on tulossa myös älykäämpi virranhallintajärjestelmä, jonka avulla käyttäjä voi yrittää pidentää akkukestoa.