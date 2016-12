1) Et näe enää kontaktia online-tilassa tai aikaa milloin kontakti on viimeisimmäksi nähty.

2) Et näe muutoksia kontaktin profiilikuvaan

3) Kontaktille lähetetyt näyttävät aina yhden tarkistusmerkin (joka tarkoittaa lähetettyä viestiä) eikä koskaan kahta (viesti vastaanotettu).

4) Puhelut eivät mene koskaan perille.

Jo vuosia maailman suosituin pikaviestisovellus WhatsApp on valtaisan tärkeä viestintäkanava. Se mahdollistaa nykyisin niin viestit, puhelut ja jopa videopuhelut, mutta aina ei ole helppo tietää onko yhteydenotto edes mahdollista.Voi olla, että sinut on mykistetty toisen osapuolen toimesta, jolloin viestit tai puhelut eivät mene perille. Niinpä onkin hyvä tietää, milloin kyse on estosta ja milloin vastaanottaja ei vain ole halunnut/kyennyt vastaamaan., mutta niillä pääsee mahdollisesti lähemmäs totuutta. Palvelu on listannut neljä mahdollista indikaattoria, jotka voivat tarkoittaa, että kyseinen käyttäjä on mykistänyt sinut.Mikäli kaikki kohdat täyttyvät, niin voi hyvin olla, että käyttäjä on mykistänyt sinut, mutta täyttä varmuutta se ei silti takaa. Tämä johtuu siitä, että WhatsApp ei tietoisesti halua kertoa estoista kohdekontakteille. Niinpä sinunkaan estosi eivät näy kyseisiä tapoja lukuunotatamatta mykistetylle kontaktille.