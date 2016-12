Vuoden oudoin lisälaite? Pusut iPhonen välityksellä

Puhelimen tarkoitus on tietysti alunperin ollut kommunikaatio ihmisten välillä kun välimatkat ovat pitkät. Älypuhelinten myötä laitteet toki pystyvät parempaankin ja yhteydenotot voi nykyisin tehdä vaikkapa videopuheluin. Nyt uusi lisälaite mahdollistaa läheisyyden kuitenkin aivan eri tavalla.Kissenger on iPhonelle suunniteltu lisälaite, joka mahdollistaa pusuttelun videopuhelun välityksellä, kertoo BGR . Käytännössä Kissenger on siis robottihuuli, joka yhdistetään puhelimeen. Kissenger mukailee vastapuolen liikkeitä pienellä viiveellä.Ymmärrettävästi laitetta suositellaan parisuhteessa oleville, jotka kenties pitkän välimatkan takaa kaipaavat lisää läheisyyttä, mutta tämän lisäksi laitteen valmistajat uskovat, että poskipusut perheen kesken sekä oudoimpana suosituksena julkkiksien ja fanien väliset moiskautukset.Tiettävästi laite ei ole vielä myynnissä, mutta toimiva prototyyppi on jo rakennettu.Epäilen, että vastaan on tullut tänä vuonna hullumpaa älypuhelimen lisälaitetta, mutta mikäli sellaiseen olet törmännyt niin kerro ihmeessä kommenteissa!