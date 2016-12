Ensimmäiset asiat mitä tehdä uudella Android-laitteella

1) Määritä Google-tunnus. Voi olla, että sen jo teit laitteen ensikäynnistyksen ohessa, mutta mikäli et sitä jo tehnyt, niin se kannattaa ottaa yhdeksi ensiaskeleista. Google-tunnus mahdollistaa sovellusasennukset, rajattoman kuvatallennuksen pilvipalveluun, Gmail-sähköpostin ja paljon muuta. Lisääminen onnistuu Asetukset-sovelluksen kohdasta Tilit.



2) Kuten mainittua, niin Google-tunnus mahdollistaa myös varmuuskopiot. Niinpä aseta haluamasi varmuuskopiointiasetukset. Nämä löytyvät sovellusvalikon Asetukset-sovelluksen kohdasta Varmuuskopiointi.



3) Yhdistä kotisi (tai työpaikkasi) WiFi-verkkoon. WiFi-verkot toimivat pääasiallisesti matkapuhelinyhteyksiä nopeammin ja mikäli datapaketissasi on rajoituksia tai maksuja liikenteen mukaan niin säästät myös samalla.



4) Varmista, että puhelimestasi löytyy uusin järjestelmäversio. Tämä onnistuu Asetuksista kohdasta Järjestelmäpäivitykset (tai Tietoja puhelimesta->Järjestelmäpäivitykset).



5) Käynnistä Play Kauppa ja varmista, että kaikki mukana tulleet sovellukset (esimerkiksi Maps, Gmail, Kalenteri, jne) ovat ajantasalla. Mikäli olet aiemmin käyttänyt Android-laitteita, niin löydät aiemmin käyttämäsi sovellukset Play Kaupan valinnasta Omat sovellukset ja Pelit.



6) Poista turhat sovellukset, jotka ovat tulleet esiasennettuina. Mikäli valmistaja on lisännyt vaikkapa omia ohjelmistokauppojaan tai videosovelluksia, niin voit ensin kokeilla miellyttävätkö ne sinua. Useimmiten ne eivät kuitenkaan tarjoa Googlen sovelluksiin paljoa lisäarvoa, joten poistaminen (mikäli mahdollista) antaa lisää tallennustilaa laitteeseesi.



7) Mikäli puhelimesta löytyy sormenjälkilukija, niin aseta siihen useimmin käyttämäsi sormet. Esimerkiksi molempien etusormien ja peukaloiden lisääminen helpottaa puhelimen avaamista kovasti.



8) Aseta lempisovelluksesi kotinäytölle ja lisää esimerkiksi sää- ja/tai kello-widgetit. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin selata kaikkien sovellusten läpi etsimästä niitä omia muutamaa lempisovellusta.



9) Muokkaa ilmoituspalkki, mikäli mahdollista. Yläosasta liukuva ilmoituspalkki tulee olemaan iso osa käyttökokemusta Androidilla. Valmistajasta riippuen ilmoituspalkkissa olevia asetuksia ja ilmoituksia voi muokata haluamikseen. Useimmiten niitä pääsee muokkaamaan helposti ilmoituspalkin kautta.



10) Lataa lähialueesi kartat Google Kartat -sovellukseen offline-käyttöä varten, näin säästyt liikkuessasi tiedostonsiirrolta. Tämä onnistuu Kartat-sovelluksen Offline-tilaiset alueet -kohdasta.

Monille siirtyminen mobiilialustasta toiseen voi olla melkoisen pelottava urakka. Laitteen toiminta, ominaisuudet ja sovellukset muuttuvat, joten alkuun voi olla vaikea päästä. On kuitenkin olemassa muutamia asioita, jotka kannattaa tehdä heti ensialkuun Android-puhelimen tai -tabletin käyttöön ottaessa.Tässä lista asioista, jotka on hyvä käydä läpi uuden Android-laitteen kanssa. Jotkin asioista eivät välttämättä kosketa juuri sinua, tai ehkäpä listalta ei löydykään asiaa, joka mielestäsi on yksi tärkeimmistä asioista uudeen Androidiin siirtymisessä. Jos näin on, niin kerrothan vinkistä myös muilla alla kommenttiosiossa!Näiden kymmenen kohdan jälkeen on hyvä tutustua puhelimeen rauhassa tulevien päivien aikana. Erityisesti asetuksien läpikäyminen on hyvä asia ja opettaa puhelimesi ominaisuuksista. Lisäksi suositelluimpiin sovelluksiin kannattaa käydä tutustumassa Play Kaupassa.