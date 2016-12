Huhut liikkuvat: Ensi vuonna tulee ainakin neljä Android-nokialaista?

Oikeudet-matkapuhelinbrändiin hankkinutaikoo julkaista ensi vuoden kevään ja kesän aikana ainakin neljä Android-pohjaista älypuhelinta. Tähän ei sisälly MWC-mobiilimessuilla julkistettava ensimmäinen malli.Mikäli taiwanilaisen Digitimes-julkaisun tiedot pitävät paikkansa , voidaan HMD Globalin odottaa esittelevän ensi vuoden aikana ainakin viisi Nokia-mallista Android-puhelinta. Tähän päälle tulevat vielä edullisemmat ja ominaisuuksiltaan rajoitetummat peruspuhelimet.Digitimesin lähteiden mukaan Android-puhelimissa olisi 5,0–5,7 tuuman kosketusnäyttö, joiden resoluutio on Full HD- tai WQHD-tasoa.MWC-messuilla esiteltävä HMD:n ensimmäinen Android-puhelin tulee markkinoille kahtena versiona. Toisessa on 5,5 tuuman Full HD -näyttö sekä kolme gigatavua keskusmuistia ja toisessa mallissa on 5,0 tuuman Full HD -näyttö sekä 2 gigatavua keskusmuistia. Hintaa puhelimilla odotetaan olevan 200 ja 150 dollaria.