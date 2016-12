Näin otat kuvakaappauksen iPhonella, iPadillä tai Android-laitteella

Kuvakaappauksen ottaminen on ollut yksi olennaisimpia ominaisuuksia käyttöjärjestelmissä aina print screen (PrtScr) -napista asti ja sitä se on tietysti myös mobiililaitteissa. Kuvakaappaus mahdollistaa näkymän helpon jakamisen olipa kyseessä huippupisteet mobiilipelissä tai vikailmoituksen tallentaminen korjaajalle.



Kuvakaappaukset onnistuu niin Android-laitteilla kuin iPhonellakin (tai iPadillä), mutta tavat ja kuvien sijainti eroavat hieman toisistaan, joten kerrataanpa ne yksitellen kohta kohdalta.

iPhone ja iPad 1) Paina ja pidä virtanäppäin pohjaan painettuna

2) Paina nopeasti edellisen perään kotinäppäintä ja vapauta molemmat napit

3) Näyttö välähtää ja kuva on tallennettu

4) Kuvakaappaus löytyy tämän jälkeen Kuvat-sovelluksesta painamalla Albumit ja valitsemalla Kuvakaappaukset (Screenshots)



Android vaihtoehto 1 (mm. Samsungin Galaxy-laitteet) 1) Paina ja pidä virtanäppäin pohjassa

2) Paina nopeasti edellisen perään kotinäppäintä ja vapauta molemmat napit

3) Ruutu välähtää ja kuva on tallentunut

4) Löydät kuvakaappauksen tämän jälkeen Galleria-sovelluksen Omat tiedostot (My Files) alta (tai vaihtoehtoisesti Kuvat-sovelluksen albumista nimeltä Kuvakaappaukset)



Android vaihtoehto 2 (mm. LG:n laitteet) 1) Paina ja pidä virtanäppäin pohjassa

2) Paina nopeasti edellisen perään äänenvoimakkuuden säätimen alempaa (joskus vaihtoehtoisesti ylempää) painiketta ja vapauta molemmat napit

3) Ruutu välähtää ja kuva on tallentunut

4) Löydät kuvakaappauksen tämän jälkeen Galleria-sovelluksesta Kuvakaappaukset-kohdasta (Screenshots) (tai vaihtoehtoisesti Kuvat-sovelluksen albumista nimeltä Kuvakaappaukset)



Android vaihtoehto 3 (mm. OnePlus 3) 1) Mikäli näin ei tapahdu, niin paina virtanäppäin pohjaan

2) Näytöllä tulee valikko, josta valitse Kuvakaappaus

3) Ruutu välähtää ja kuva on tallentunut

4) Löydät kuvakaappauksen tämän jälkeen Kuvat-sovelluksen albumista nimeltä Kuvakaappaukset (Screenshots)



Android-laitteiden näppäinoikotiet ja muut kuvakaappausominaisuudet voivat vaihdella kovasti. Joissain tapauksissa volyyminäppäimistä pitää painaa ylempää ja joskus tarjolla on muun muassa kokonaan näppäimettömiä kuvakaappaustapoja. Näistä kannattaa lukea lisää käyttöoppaasta.



Mikäli sinun puhelimesi kuvakaappausominaisuus eroaa näiden ohjeiden malleista, niin kerrothan siitä myös muille alla kommenttiosoissa!