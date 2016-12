Huawei P9:n toimitukset ylittivät 10 miljoonan rajapyykin

Kiinalaisvalmistaja Huawein viime vuosien nousu älypuhelinvalmistajien aivan kirkkaimpaan kärkeen on ollut hurja, mutta yhtiössä ei varmasti olla vielä tyytyväisiä ja kiikarissa on varmasti jo Samsungin perävalot.Matka on tosin vielä kivinen, mutta Samsungin ongelmien aikana Huawein on onnistunut myymään kahdeksanlukuisen määrän alkuvuodesta julkaistua huippupuhelinta, joten suunta on taatusti oikea.Huawei kertoo, että huhtikuussa julkaistu P9 :ää on nyt toimitettu yli 10 miljoonaa kappaletta. Arvosteluissa hyvin pärjännyt P9 on tärkeä laite Huaweille, sillä se on yhtiön ensimmäisiä onnistuneita premium-malleja.Yhtiöstä kerrottiin, että kasvu on jatkunut kovana, vaikka älypuhelinmarkkinat ovat stagnatoituneet viimeisen vuoden aikana. Toimitusten määrä on noussut edellisvuodesta 23 prosenttia ja erityisen suurta kasvu on ollut Kiinan ulkopuolisilla markkinoilla.