Paljastuiko tuleva Moto X?

Motorolan alkuperäisestä Moto X -mallista on jo yli kolme vuotta aikaa ja tänä vuonna yhtiö ei edes julkaissut uutta mallia, mutta uusien vuotojen mukaan Moto X:ää ei ole kuopattu.Vuotaneiden kuvien väitetään esittelevän uutta Moto X -mallia, joka julkaistaan ensi vuonna. Viimeksi vuoden 2015 loppupuolella Motorola esitteli tukun eri X-malleja (Style, Play, Force), mutta nyt vaikuttaa, että on palattu takaisin alkuperäiseen yhden Moto X -mallin linjaan.Onleaksin julkaisemien renderikuvien lisäksi Android Authority on julkaissut oheisen videon, jolla pyöritetään tulevaan Moto X:ää. Laitteen kamera vaikuttaa kovasti tämän vuoden Moto Z -mallilta, mutta poissa ovat Moto Mods -lisälaitteet mahdollistavat pinnit.Mitään kovin erikoista laitteesta ei paljastu, joskin vanhan mallinen USB ihmetyttää syystäkin. Laitteen paksuus herättää myös kysymyksiä. 8,4 millimetriä on paljon lippulaivamallille. Kenties Motorola on pakannut laitteen täyteen akkua tai kyseessä ei olekaan kovin arvokkaasta laitteesta. Lähde ei olekaan aivan varma edes laitteen nimestä.Renderöinnit perustuvat väitetysti tehtaalla käytettyihin CAD-tiedostoihin, jotka ovat käytännössä laitteen 3D-mallinnoksia.