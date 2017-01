Apple ennusti taas pieleen – iPhonen tuotantoa leikataan

on päättänyt leikata iPhonen tuotantoa vuoden alussa, kertoo japanilainen talousmedia Nikkei . Syy tuotannon supistamiselle on iPhone 7:n ennakoitua heikompi kysyntä.Tuotanto ei pienene kuitenkaan niin paljoa kuin vuosi sitten iPhone 6s:n kohdalla. Silloin Apple ennusti iPhone 6s:n tuotannon 20 prosentilla pieleen. Nyt tuotantoa leikataan tammi-maaliskuun osalta 10 prosenttia alkuperäisestä ennusteesta. Tuotantoketjun tietoihin tulee kuitenkin aina suhtautua varauksella. Voi olla, että Apple on vain siirtänyt tuotantoa kokoonpanijalta toiselle tai komponenttivalmistajalta toiselle.Apple on kuitenkin ennustanut loka-joulukuun liikevaihdon olevan haarukassa 76–78 miljardia dollaria. Mikäli Apple yltää ohjeistukseen, tekee yhtiö uuden liikevaihtoennätyksensä (edellinen 75,87 miljardia dollaria).