Tehopiirin tiedot vuotivat jo – Tällainen on Snapdragon 835

on määrä esitellä uusi-järjestelmäpiiri CES-messuilla Las Vegasissa, mutta Videocardz-sivusto on jo julkaissut piiriin liittyvää PR-materiaalia.Snapdragon 835:stä löytyy kahdeksanytiminen Kryo 280 -suoritin, jonka tehokkaimpien ytimien kellotaajuus kohoaa parhaimmillaan 2,45 gigahertsiin. Neljän kevyempään käyttöön tarkoitetun ytimien kellotaajuus on rajoitettu 1,90 gigahertsiin. Samsungin 10 nanometrin prosessin ansiosta Snapdragon 835:n tehonkulutus on Qualcommin diojen mukaan laskenut puoleen Snapdragon 801:een verrattuna.Adreno 540:n grafiikkaohjaimen suorituskyky on Qualcommin mukaan parantunut 25 prosentilla.Uutta Snapdragon 835:ssä on myös Haven Securityksi nimetty rautaominaisuus, jonka ansiosta Qualcommin järjestelmäpiirit tukevat suoraan biometrista tunnistautumista. Modeemina käytetään Snapdragon X16:ta, joka kykenee parhaimmillaan lataamaan tiedostoja verkosta gigabitin nopeudella.