Apple julkaisee kolmannen sukupolven Watchit syksyllä?

Älykellomarkkinat eivät ole onnistuneet kasvamaan kenties niiltä odotettuihin lukemiin, mutta Apple on onnistunut verrattain hyvin. Potentiaalia laitteissa ja markkinoissa on kuitenkin paljon nykyistä enemmän, mutta se vaatii kehitystä.Ehkäpä kehitystä on tapahtunut tarpeeksi sitten ensimmäisen sukupolven Apple Watchin, sillä cupertinolaisjätti ei ole valmis luopumaan kellobisneksestä, kertoo Digitimes . Sivuston saamien tietojen mukaan Apple valmistelee uuden sukupolven Apple Watch -kelloja, jotka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.Väitetysit Apple Watch Series 3 -nimeä kantavat kellot saapuvat vuoden kolmannella neljänneksellä eli heinä-syyskuussa. Mikäli aikataulu pitää paikkansa, niin laitteet esitellään hyvin todennäköisesti uuden iPhonen yhteydessä syyskuussa.Uudet kellot tuovat merkittäviä uudistuksia edeltäjiinsä nähden, mutta uudistukset eivät koske ulkonäköä tai designia, joka monen mielestä kaipaisi hieman rukkausta. Kellojen uudistukset ovat raportin mukaan erityisesti akkukestossa ja suorituskyvyssä, jotka ovat erityisesti kaivanneet parannusta.Älykellojen suosio ei ole ollut teknologiayhtiöiden toivomaa tasoa, joten monet ovat vähentäneet panostuksia . Hiljattain yksi ensimmäisistä älykelloyhtiöistä, Pebble, lopetti toimintansa.