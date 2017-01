Ensimmäiset viralliset tiedot Samsungin räjähtävän Noten seuraajasta

Samsungin viime vuotisen ongelmalaitteen hintalappu nousi vähintäänkin miljardiluokkaan eikä todellista arvioita oikein voi vielä – jos koskaan – antaa, koska vaikutus imagoon on vain arvattavissa. Jotkut ovat epäilleet, että Samsung keskittyykin toistaiseksi huippumalleissa vain S-mallistoon ja jättää Notet välistä.Uudet tiedot kuitenkin kertovat, monien onneksi, että Notestä on tulossa myös seuraavan sukupolven versio. Kuten korealaisyhtiöstä vakuutetaan Business Korean siteeraamassa tiedotteessa, niin Note7 oli valtaisan suosittu ennen akkuongelmiaan. Onpa laite valittu vuoden parhaiden laitteiden joukkoon, ja jopa parhaaksi, myös arvostelijoiden toimesta. Niinpä seuraajalla olisi varmasti kysyntää, jos akkuhuolet saadaan kuntoon.Tarjolla on tässä vaiheessa jo tietysti paljon huhuja. Sivuston mukaan Samsung olisi säilyttämässä tavallisen Note-julkaisuaikataulun, eli Note8:aa, tai mikä ikinä sen nimi onkaan, voidaan odottaa ensi elokuussa. Ei olisi kumma, jos yhtiön uutuus ei kanna nimeä Note 8, koska yhtiöltä on aiemmin tullut tabletteja, joiden nimistä löytyy Note 8.0.Huhut Samsungin yhteistyökumppanin riveistä kertovat myös, että Samsung toisi ensimmäistä kertaa älypuhelimiinsa 4K-näytön, jollainen nähtiin Sonyn Xperia Z5 Premium mallissa, mutta joka ei ole vielä noussut suurempaan suosioon älypuhelimissa.Samsungilta odotetaan myös kunnollista selvitystä Note7:n akkuongelmista tämän kuun aikana.