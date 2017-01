Vuotaja paljastaa: Apple Watchista ominaisuus iPhoneen

Älypuhelimet ovat herättäneet viimeisen kymmenen vuoden ajan niin paljon kiinnostusta, että niiden salassapito on ollut erittäin vaikeaa. Historiallisesti kenties parhaiten on kuitenkin onnistunut Apple, vaikka yhtiön laitteisiin kohdistuu suurin paine. Viime aikoina, kenties Steve Jobsin jälkeen, tilanne on kuitenkin muuttunut.Nytkin Applen tulevista iPhone-laitteista huhutaan jatkuvasti, mutta mitä sanovat luotetut vuotajat? Forbes on keskustellut tulevista iPhone-malleista useita paljastuksia tehneen Sonny Dicksonin kanssa ja kertoo omat sisäpiiritietonsa siitä mitä uutta on todennäköisimmin luvassa. Ehkä suurin uudistus on, että tulossa on väitetysti kolme iPhone-mallia.Näitä hän kutsuu nimillä iPhone 7s, iPhone 7s Plus ja iPhone 8. Kaksi ensimmäistä olisi pieniä päivityksiä nykysukupolveen ja ulkonäöltään samankaltaisia. Jälkimmäisessä puolestaan olisi uudistuksia esimerkiksi designiin ja materiaaleihin. Lisäksi siitä löytyy ominaisuuksia, joita kaksi muuta eivät saa.Kaksi uutta ominaisuutta, joihin Dickson luottaa eniten ovat pikalataus sekä Tap to Wake -ominaisuus, jolla ilmoitukset saa suljetulle näytölle näytön napautuksella. Jälkimmäinen ominaisuus löytyy jo Apple Watch -älykellosta, mutta ei ole löytänyt tietään iPhoneen. Tietysti samainen ominaisuus löytyy myös useista kilpailijoiden älypuhelimista.Pikalataus lienee olisi täysin omaa tekoa, sillä käytössä ei ole Qualcommin piirit, joista löytyy Quick Charge -teknologia ja jo nykyisellään iPhonet pystyy lataamaan nopeammin iPadin laturilla. Ehkä pikalatauksen tuominen onkin enemmän kiinni laturin vaihtamisesta kuin puhelimen innovoinnista.Tietysti tässä vaiheessa vielä kaikki on spekulointia ja Dicksonin kristallipalloonkaan ei kannata liikaa luottaa. Jäämme odottamaan siis virallista tietoa syksyyn tai mahdollisia – tai kenties todennäköisiä – vuotoja.