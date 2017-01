Loppuuko puhelimesta akku kesken päivän? Tämä puhelin on tarkoitettu sinulle

Kaksi vuotta sitten Asus yllätti monet julkistamalla optisella zoomilla varustetun Zenfone Zoomin , mutta sen tuominen markkinoille osoittautui tavallista suuremmaksi projektiksi . Asus on nyt esitellyt jatkoa alkuperäiselle Zoomille.ZenFone 3 Zoomiksi nimetty puhelin eroaa ulkoisesti paljon alkuperäisestä. Optisen zoomauksen mahdollistava rakenne on vaihdettu yksinkertaisempaan ja ohuemman muotoilun mahdollistavaan kaksoiskamerajärjestelmään, jollainen löytyy jo lukuisista Android-puhelimista ja iPhone 7 Plussasta. Ohuemman muotoilun ansiosta 3 Zoom saattaa kiinnostaa laajempaa yleisöä kuin alkuperäinen Lumia 1020:tä muistuttava malli.Suurennuskerroin on pudonnut kameramuutosten seurauksena x3:sta x2,3:een. Pääkamerana käytetään Sonyn 12 megapikselin IMX362-kennoa (1,4 mikronin pikselit) ja optiikan aukkoluku on f/1,7. SuperPixel-tekniikan ansiosta kameran sanotaan olevan 2,5 kertaa herkempi kuin iPhone 7 Plus.Vaikka ZenFone 3 Zoom ei kiinnostaisikaan kameran puolesta, niin puhelimessa on kuitenkin yksi piirre joka kiinnostaa varmasti kaikkia: todella iso akku. 5,5-tuumaiseen laitteeseen on saatu mahdutettua peräti 5000 milliampeeritunnin akku.