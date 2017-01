HTC:n pian julkistettava X10 paljastui?

HTC:n edellinen 10-huippumalli ei ehkä jäänyt viime vuodesta monien mieleen esimerkiksi Note7:n tai edes Galaxy S7:n tavoin, mutta kyseessä oli monien mielestä yksi vuoden parhaista älypuhelimista. Se sai taiwanilaisyhtiön takaisin oikealle polulle ja kenties tänä vuonna tarjolla jatkoa hyvälle viime vuodelle?Nyt tulevasta älypuhelinmallista on vuotanut kuvia verkkoon. VentureBeatin mobiilivuodoista tuttu Evan Blass on julkaissut oheisen kuvan , jossa esiintyy väitetysti HTC One X10. X-mallisto on HTC:n hieman lippulaivamallia edullisempi, mutta suuremmalla näytöllä varustettu mallisto, joka kilpailee mm. OnePlussan kanssa.Kyse on nimensä mukaisesti siis One X9:n seuraajasta, jota odotetaan esiteltäväksi vielä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tietojen mukaan näyttö on tälläkin kertaa 5,5-tuumainen ja muutokset ovat muiltakin osin pieniä. Kameran resoluutio on tosin kasvanut edeltäjän 13 megapikselistä reippaaseen 16 megapikseliin.X10 sisältää MediaTekin kahdeksanytimisen järjestelmäpiirin, joka ei tosin ole aivan tehokkaimmasta päästä. Tosin kolmen gigatavun RAM-muistin kanssa se riittää varmasti oivasti useimmille. Puhelin julkistetaan todennäköisesti yhdessä HTC 10:n seuraajan sekä mahdollisen kolmannen puhelimen kanssa.