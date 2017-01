Mega Man saapui Androidille ja iOS:lle

Peliyhtiö Capcom kertoi loppuvuodesta , että se on tuomassa 80-luvun suosikkipeli Mega Manin älypuhelimiin. Kyseessä ei ollut Super Mario Run -pelin kaltainen uudelleen ajateltu mobiilipeli, vaan aidot Mega Manit vuosien takaa.Se, että onko vanhojen NES-pelien tuominen sellaisenaan älypuhelimiin, on sitten toinen asia.Nyt kuitenkin Capcom on julkaissut kuusi ensimmäistä Mega Man peliä sekä Androidille että iOS:lle. Pelit näyttävät 4:3-kuvasuhdetta myöten alkuperäisiltä, joskin verkossa on valiteltu heikosta virkistystaajuudesta. Tämä paljastuu myös Play Kaupan videosta (alla).Lisäksi pelin ohjaaminen virtuaalinäppäimillä tuo varmasti lisähaastetta, joka ei välttämättä ole näinkin haastavassa pelissä välttämättä kovin hauska asia.Mikäli kuitenkin retrohenkistä tasohyppelyä haluaa päästä pelaamaan, niin pelit löytyvät Play Kaupasta ja App Storesta parin euron hintaan.