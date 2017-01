Onko tässä ensimmäinen kuva aidosta Galaxy S8:sta?

Galaxy S8:stä on kohistu huhuissa ja palstoilla kenties enemmän kuin yhtiön edeltäjistä. Tähän on myös pyrkinyt korealaisyhtiö itse, joka on halunnut unohtaa viime vuoden virheet, joita tosin S-mallistosta ei juuri löytynyt.Erityisesti laitteen liki koko etupaneelin peittävästä näytöstä ja poistuvasta kotinäppäimestä on puhuttu, mutta missä ovat todisteet huhupuheiden vastineeksi?Nyt kiinalaismediassa on julkaistu kuva , jonka väitetään olevan tuleva Galaxy S8. Kuvan laite soveltuu hyvin huhuttuihin ominaisuuksiin – tai niiden puutteeseen – mutta se on silti syytä ottaa erittäin suurella varauksella. Se voi hyvinkin olla kuvamanipuolointi, mutta on siinä tapauksessa suhteellisen hyvä sellainen.Kuvan näytön reunukset aiheuttavat hieman epäilyksiä, mutta on hyvä muistaa, että vaikka kyseessä olisi kuvamanipulointi eikä oikea laite, niin mikäli aiemmat huhut kotinäppäimen katoamisesta ja kaarevasta, lähes koko etupaneelin kokoisesta näytöstä pitävät paikkansa, niin laite voi hyvinkin näyttää kutakuinkin tältä.