Näin piilotat tiedostoja Android-laitteeltasi

Joskus henkilökohtainen Android-laite päätyy omista käsistä kommuunikäyttöön, lainaan tai esimerkiksi lapsen kätösiin, joten on hyvä tietää miten herkkäluontoisempaa sisältöä saa piiloon muilta. Tähän on muutamakin eri tapa, joista käymme tässä läpi muutamat kenties helpoimmat ja suosituimmat ratkaisut.Käytännössä suomalaista tekoa olevaan Linux-käyttöjärjestelmään perustuva Android mahdollistaa kaikkien tiedostojen piiloittamisen helposti esimerkiksi komentokehoitteelta, mutta monet eivät tunne komentokehoitekielen saloja, joten käydään läpi muutama helpompi tapa piiloittaa tiedostoja ja kansioita.Tavallisesti Android-laitteesta ei löydy suoraan sovellusta tiedostojen piilottamiseen, joten joudut useimmiten asentamaan sovelluksia riippumatta tavasta. Kolmatta vaihtoehtoa suositellaan henkilöille, joilla ei ole kokemusta tiedostojärjestelmistä.Lataa ja avaaPlay Kaupasta.Valitse ylhäältä kohtaja valikosta->ja laita nimen eteen piste.Valitse tiedostot mitkä haluat piilottaa ja Leikkaa ja liitä ne kansioon, jonka loit edellisessä kohdassa.Tiedostot ovat nyt piilossa ja ne näkee vain suuntaamalla kyseiseen kansioon-sovelluksella tai ES Resurssienhallinnalla. Molemmissa lisäksi pitää olla päälläLataa ja avaaPlay Kaupasta.Valitse ylhäältä kohtaja suuntaa kansioon, jonka sisällön haluat piiloon.Valitse valikosta->. Nimeä tiedosto edellämainitusti:ksi.Tiedostot ovat nyt piilossa galleriasovelluksilta ja Tiedostot-sovelluksesta vaikka laittaisi päälleLataa ja avaaPlay Kaupasta.Paina ylänurkasta lisäyspainikettaSuuntaa piiloitettaviin tiedostoihin tai kansiohin, valitse ne ja paina OKValitseja tiedostot/kansiot on nyt piiloitettu. Voit palauttaa tiedostot näkyviin valitseTiedostojen ja kansioiden muokkaaminen voi johtaa epätoivottuihin seurauksiin, joten tietojen piilottaminen tapahtuu omalla vastuulla. Pääosin kaikki ratkaisut ovat kuitenkin täysin turvallisia, mikäli seuraat ohjeita.