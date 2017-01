Tältä se näytti: Vuotanut video esittelee iPhonen prototyyppiohjelmistoa

Apple-aiheisilla vuodoilla mainetta niittänyt Sonny Dickson on julkaissut verkossa lyhyen videon, jossa esitellään alkuperäisen iPhonen varhaisen vaiheen ohjelmistoa Acorn OS:ksi nimetty ohjelmisto on monilta osin klooni iPod-musiikkisoittimien käyttöjärjestelmästä. Käyttöliittymässä näkyy lähinnä erilaisia listavalikkoja, joita hallitaan iPod-soittimista tutulla-kiekolla. iPhone-prototyypissä fyysinen kiekko on tosin vaihdettu virtuaaliseksi kosketusnäytön ansiosta.Voimakkaat iPod-vaikutteet eivät ole mikään suuri yllätys, sillä Steve Jobsin tiedetään halunneen iPhonen kehityksen tapahtuvan iPod-insinöörien voimin – rekrytointi yhtiön ulkopuolelta haluttiin vuotojen takia pitää minimissä.Jobsin tiedetään myös laittaneen iPhonen ohjelmistosuunnittelijat kaksintaisteluun, jonka lopputulos määrittäisi kehitetäänkö ohjelmistoa "kevennettynä Mac-käyttöjärjestelmänä" vaiko laajennettuna iPod-ohjelmistona. Acorn OS edustanee näistä kahdesta vaihtoehdosta jälkimmäistä ja kilpailun hävinnyttä vaihtoehtoa.