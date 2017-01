HTC esittelee uusia puhelimia – Tulossa myös Vive-malli?

Tammikuu on yleensä puhelinjulkistusten osalta hiljainen kuukausi, sillä suurimmat merkit panostavat helmikuun MWC-mobiilimessuille ja esittelee uusimmat huipputuotteensa siellä. HTC ei aio lähteä kilpailemaan mediahuomiosta MWC:n aikaan, vaan sen odotetaan esittelemän uusia puhelimia jo huomenna.Tuoreimpien tietojen mukaan HTC:n huomisessa lehdistötilaisuudessa nähdään kaikkiaan kolme puhelinta, mukaan saattaa mahtua yksi Vive-brändin alla myytävä puhelin, joka olisi suunnattu ensisijaisesti VR-käytöstä kiinnostuneille kuluttajille. HTC Vive -logolla varustettu puhelin ainakin vilahtaa Evan Blassin (@evleaks) vuotamalla videolla. Markkinoille on ilmeisesti tulossa myös puhletti, josta löytyy LG V20:n tyyliin erillinen "ilmoitusnäyttö".Videon perusteella HTC aikoisi markkinoida uusia puhelimiaan laajojen personointimahdollisuuksien avulla. Samanlaista kikkaa yritti aikaisemmin Motorola-suunnittelupalvelun avulla.Blass julkaisi Twitter-tilinsä kautta myös toisen videon, jossa demonstroidaan HTC Ocean -puhelinta. Kyseessä on kuitenkin lähinnä HTC:n suunnittelijoiden konseptituote, joten videolla nähtyä laitetta ei välttämättä hetkeen nähdä markkinoilla.Molemmat julkaistut videot löytyvät alta.