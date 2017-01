Vaihtoehto iPhonelle ja Galaxy S7 – Tällainen on HTC U Play

esitteli tänään isojen puhelimien ystäville U Ultran , mutta pienitaskuisia kuluttajiakaan ei ole unohdettu: heille tuodaan tarjolle 5,2-tuumaisella näytöllä varustettu HTC U Play.U Ultran tavoin U Playn takakuori on valmistettu Corningin Gorilla Glass -lasista, jonka taustalla on monikerroksinen väripinta. Teknikkan ansiosta puhelin hohtaa hieman eri värisenä valaistuksesta ja katselukulmasta riippuen. Puhelimen reunat on valmistettu alumiinista. Ulkonäöllisesti U Play ja U Ultra ovat lähes identtiset – puhelimet erottaa toisistaan koon lisäksi kameran muotoilusta: U Playssä kameraa ympäröi pyöreä rengas, kun taas U Ulrassa se on neliskanttinen.U Playn 5,2 tuuman näyttö on tarkkuudeltaan Full HD -tasoa ja siitä on karsittu U Ultrasta löytyvä pieni kakkosnäyttö. Pääkamerasta löytyy 16 megapikselin kenno ja f/2,0-tasoinen optiikka sekä optinen kuvanvakain. Etukamerassa on niin ikään 16 megapikselin kenno. Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Helio P10 -järjestelmäpiiri.USB-C (2.0) on puhelimen ainoa fyysinen portti, joten musiikin kuuntelu 3,5 mm:n kuulokkeilla ei onnistu ilman adapteria.