Paljastiko Samsung ennenaikaisesti Galaxy S8:n?

Samsungilta odotetaan pian uutta Galaxy S -lippulaivaa, josta on huhuttu jo pidemmän aikaa. Galaxy S8:sta odotetaan erityisesti suurta, liki koko etupaneelin kattavaa näyttöä, jonka johdosta myös kotinäppäin on saattanut hävitä.Nyt on paljastunut , että Samsungin näyttöosasto on julkaissut videoita YouTubessa, joissa esitellään uusia näyttöjä laitteissa, joita ei ole markkinoilla – ainakaan vielä. Kyseessä saattaakin olla jopa Galaxy S8 tai mahdollisesti prototyyppiversio kyseisestä huippumallista.Videoista paljastuu huhujen mukainen puhelin, jossa on melkein koko etupaneelin täyttävä näyttö. Tietysti kyseessä ei ole välttämättä Galaxy S8, mutta sen ulkonäkö muistuttaa kovasti Galaxy S -huippumalleja ja huhujen perusteella jotain tällaista voimme odottaa.Tässä tapauksessa puhelimesta ei löydy edge-näyttöä ja näytön koko on vielä aiempaa vuotokuvaa selkeästi suurempi. Voi tietysti olla, että kyse on esimerkiksi seuraavan Note-mallin esiasteesta.Pääasiassa videot esittelevät Samsungin AMOLED-teknologiaa, jonka kerrotaan tarjoavan kilpailijoiden näyttöjä paremman kuvan. Videoista toinen on jo poistettu YouTubesta, mutta toinen löytyy edelleen jutun kirjoitushetkellä YouTubesta. Puhelin esiintyy videon loppupuolella.