Arvostelu: Samsung Gear S3 tavoittelee älykellojen kuninkuutta

Samsungilla on suuret kengät täytettävänä, kun se yrittää seurata 2015 julkaistua Gear S2:ta. Gear S2:ssa suurin napinan aihe oli sen hinta, sillä muutoin kello oli erittäin positiivinen yllätys ja palautti ainakin oman uskoni älykelloihin laitekategoriana.

Tekniset tiedot

Järjestelmä:

Tizen wearable 2.3.2

Mitat:

49 x 46 x 12,9 mm

Näyttö:

1,3” Super AMOLED kosketusnäyttö, pyöreä

Suoritin:

Exynos 7270, kaksiytiminen 1,0 GHz

Muisti:

768 MB

Tallennustila:

4 GB

Akku:

380 mAh

Yhteydet:

Bluetooth 4.2, Wi-fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC (saatavilla LTE-malli)

Muuta:

IP68, standardit 22 mm hihnat

Muotoilu

Testilaitteena oli tällä kertaa Frontier-malli, joka on hiukan miehekkäämpi ja rouheamman näköinen kuin Classic-versio. Suurin ero on painikkeissa, jotka ovat Classicissa huomattavasti korkeammat ja selvästi näkyvät. Frontierin painikkeissa on mukava karhea tekstuuri joten ne on helppo löytää tunnustelemalla.

Kellon muotoilussa on paljon samaa kuin edeltäjässään, mutta myös verraten paljon muutoksia. Samsung on edelleen pysynyt pyöreässä näytössä, mistä itse pidän. Käyttöliittymäsuunnittelijat ovat saaneet itse ohjelmiston toimimaan pyöreällä näytöllä hyvin ja paketin kruunaa kelloa ympäröivällä renkaalla tapahtuva navigointi. Vaihtoehtoisesti näyttöä voi toki sormeilla, ja valintoja tehdessä se on pakollistakin. Mikäli käyttöliittymä suunniteltaisiin toimimaan pelkillä 2-3 painikkeella, voitaisiin kosketuksesta mielestäni luopua ja samalla kenties viilata hitunen laitteen paksuudesta. Hyvä käytännön esimerkki tästä on Pebble, josta kosketusnäyttö puuttuu, mutta joka on silti monipuolinen ja helppo käyttää.