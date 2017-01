Näin luet WhatsApp-viestit ilman, että lähettäjä tietää

WhatsApp on ollut maailman suurin pikaviestin jo hyvän aikaa ja tuonut kuluttajille ominaisuuksia, jotka parantavat esimerkiksi tietoturvaa. Sovellukseen on kuitenkin tuotu ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole kaikkien käyttäjien mieleen.Yksi näistä on ehdottomasti pari vuotta sitten esitellyt siniset oikein-merkit, jotka kertovat viestin lukemisesta eli nk. lukukuittaukset. WhatsApp-viestin lähetykseen kuuluu siis kolme erilaista oikein-merkkiä, jotka näkyvät viestin oikeassa laidassa. Yksi harmaa oikein-merkki kertoo, että viesti on lähetetty, kaksi harmaata merkkiä puolestaa, että viesti on vastaanotettu.Kolmas merkki, kaksi sinistä oikein-merkkiä, ilmestyy, kun vastaanottaja on avannut sovelluksen ja lukenut viestisi. Tämän tiedon välittäminen saattaa ärsyttää joitain, mutta onneksi ongelmaan on helppo ratkaisu. Monille ei ole tiedossa, että ominaisuuden saa pois käytöstä WhatsAppin omista asetuksista.Mikäli haluat poistaa siniset oikein-merkit eli lukukuittaukset, niin avaa WhatsAppin valikosta (kolme pistettä oikeassa ylälaidassa) Asetukset (Settings). Sieltä suuntaa kohtaan Tili (Account) -> Tietosuoja (Privacy). Alimpana vaihtoehtona on kohta Lukukuittaukset (Read receipts), jonka poistamalla lukukuittauksia ei enää näy.Kuten asetuksen alapuolella mainitaan, niin tämä koskee sekä sinun lähettämiäsi että vastaaottamiasi viestejä. Ryhmäkeskusteluissa puolestaan lukukuittaukset ovat aina käytössä.