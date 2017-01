Suomeen laajentunut älypuhelinvalmistaja ongelmissa – Omaisuus takavarikkoon

Näyttävien uutisotsikoiden saattelemana Suomessa toimintansa viime vuonna aloittaneenirtain omaisuus on takavarikoitu, kertoo Salon Seudun Sanomat Turing Robotics Industriesin tavoitteena oli aloittaa tietoturvaltaan huippuluokkaiseksi markkinoidun älypuhelimen valmistus Salossa. Aloite sai mediassa paljon palstatilaa, sillä Salossa ei ole valmistettu puhelimia lainkaan sen jälkeen kun Nokia vuonna 2012 ilmoitti lopettavansa tehtaan toiminnan.TRI on markkinoinut puhelimiaan ennakkomyyntikampanjoiden avulla. Samanlaista taktiikkaa TRI:n toimitusjohtaja Steve Chao käytti muutama vuosi sitten johtaessaan QSAlpha-nimistä yritystä, jonka tarkoituksena oli tuoda myyntiin tietoturvaltaan edistyksellinen Quasar IV -älypuhelin. Puhelin ei edennyt koskaan myyntiin asti.Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksen mukaan takavarikolla turvataan yli 300 000 euron saatavia. Takavarikkoa haki naantalilainen PHE-Consulting Oy, joka on yksi Turing Robotics Industries Oy:n omistajista.