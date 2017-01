Syttyvien puhelimien mysteeri selvisi – Vika oli Samsungissa

sisäinen tutkinta palamaan syttyneiden Galaxy Note 7 -puhelimiin liittyen on saatu päätökseen, kertoo Reuters . Uutistoimistolle puhuneen nimettömän lähteen mukaan syyksi on varmistunut Samsung SDI:n valmistamat akut.Samsungin omia akkuja on epäilty syttymisen syyksi alusta lähtien, joten tutkinnan johtopäätökset eivät sinänsä pitäisi olla suurikaan yllätys. Samsung kommentoi mediaskandaalin ollessa kuumimmillaan syynä olevan yhden sen komponenttitoimittajan tuotantoprosessissa havaittu ongelma – vasta jälkikäteen selvisi, että kyseinen komponenttitoimittaja on itse asiassa Samsungin oma yhtiö.Vyyhdin epämiellyttävyyttä Samsungin näkökulmasta lisää se, että Samsung on tarkistuttanut valmistamansa akut omassa CTIA-sertifioidussa laboratoriossa . Samsung on ainoa puhelinmerkki, jolla on oma sertifioitu testilaboratorio – kaikki muut tukeutuvat kolmansien osapuolien tarjoamiin laboratoriopalveluihin.