Kova päätös: Operaattori sulki 2G-verkkonsa

Älypuhelinkäyttäjien kovan datanälän ansiosta operaattorit ovat voineet panostaa paljon- ja-verkkojen rakentamiseen, minkä seurauksena tarve vanhemmalle-matkapuhelinverkolle on vähentynyt. 2G-verkkoa kannattaa kuitenkin ylläpitää, sillä muiden verkkojen kattavuus ei ole välttämättä yhtä suuri ja nopeampiin verkkoihin voi tulla aina odottamattomia häiriöitä.Yhdysvaltalainen-operaattori ei kuitenkaan koe 2G-verkolle löytyvän enää tarvetta, minkä takia se päätti sulkea toisen sukupolven matkapuhelinverkkonsa kokonaan tammikuun ensimmäisenä päivänä. Toimenpiteen tavoitteena on vapauttaa lisää taajuuskapasiteettia nopeamman LTE-verkon käyttöön – lisäksi siirtymä 5G-tekniikkaan häämöttää jo edessä.Tavallisen liittymäasiakkaan näkökulmasta muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alkuperäisellä iPhonella ei voi enää soittaa puheluita. AT&T ilmoitti suunnitelmistaan sulkea 2G-verkko jo neljä vuotta sitten ja se on aktiivisesti yrittänyt saada 2G-asiakkaita siirtymään nopeampia verkkoja tukeviin puhelimiin.