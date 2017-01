Applen yhteistyökumppani haastettiin oikeuteen – Tarjosi alennusta patenteista

Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomissio (FTC) syyttää piirijättikilpailulainsäädännön rikkomisesta. Kauppakomission mukaan yhtiö pyrkinyt hankkimaan monopoliaseman mobiilipiirimarkkinoilla epäreiluilla sopimusehdoilla.Tapauksen ytimessä on Qualcommin ja Applen välinen piirisopimus, joka kattoi vuodet 2011–2016. FTC:n mukaan Qualcomm latelemien ehtojen mukaan Apple saa alennusta sen patenttien lisenssimaksuista mikäli iPhoneissa käytetään ainoastaan Qualcommin kehittämiä 3G- ja 4G-modeemeja. Lisenssimaksualennuksen avulla Qualcommin on tulkittu estäneen kilpailevilta yhtiöiltä mahdollisuuden myydä komponentteja iPhoneihin, mikä on vuorostaan vähentänyt kilpailua markkinoilla.Apple alkoi käyttää viime syksynä uusissa iPhoneissa Qualcommin modeemien rinnalla myös Intelin modeemeja. Muun muassa Nvidia ja ST-Ericsson ovat lopettaneet älypuhelinmodeemien kehityksen. Kilpailua pitävät yllä Intelin lisäksi muun muassa MediaTek sekä Samsung.Qualcommia on syytetty kilpailulainsäädännön rikkomisesta myös Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Qualcommin mukaan FTC:n kanteella ei ole minkäänlaisia perusteita.