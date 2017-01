Uusi Nokia-puhelin myytiin salamannopeasti loppuun

Vaikkaonkin jo siirtynyt syrjään älypuhelinmarkkinoilta, niin kiinalaisten keskuudessa brändille riittää vielä intohimoisia kannattajia. Kiinassa myyntiin tullut Android-pohjainenmyytiin nimittäin l oppuun yhdessä minuutissa . Nokia-puhelimien brändillä puhelimia myy suomalainen HMD Global.Myyntiin tulleen erän suuruudesta ei ole kerrottu julkisuuteen, joten on mahdotonta sanoa millainen menestys Nokia 6 on todellisuudessa ollut. Aasiassa salamamyyntitaktiikka on varsin tyypillinen markkinointikeino: myyntiin tuodaan pieni erä laitteita, jotta jälkeenpäin voidaan antaa mielikuva suuresta kaupallisesta menestyksestä, koska puhelimet myytiin loppuun niin nopeasti. Tätä taktiikkaa on hyödyntänyt esimerkiksi Xiaomi.Ennakkovarauksia Nokia 6 sai JD.comin kautta yli miljoona kappaletta Nokia 6:n lanseerauksen jälkeen uskollisimpien fanien katse on jo kiinnittynyt helmikuun loppuun, jolloin HMD Globalin odotetaan esittelevän uusia älypuhelimia. MWC-messut luovat otollisen tilaisuuden lanseerata uusia Android-älypuhelimia erityisesti Euroopan markkinoille. Messuihin kohdistetun suuren kansainvälisen huomion ansiosta HDM Globalilla on hyvät mahdollisuudet varastaa mediahuomio muilta älypuhelinmerkeiltä.