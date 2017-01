Nokian huippukameralla varustettua vanhaa Lumiaa käytettiin DNA:n sekvensointiin mikroskooppina

Useimmat suomalaisista muistavat varmasti menneiden vuosien Lumia-älypuhelimista erityisesti hurjalla kameralla varustetun Lumia 1020 -mallin. Nokian 808 PureView'n hirviömäisellä 41 megapikselin kamerasensorilla varustettu älypuhelin tarjosi aikaansa nähden valtaisan loikan kuvanlaadussa ja erityisesti megapikseleissä.Vielä nykyisinkin Lumia 1020 – tai jopa sitä edeltävä 808 PureView – on varsin käypä kamerana, vaikka käyttöjärjestelmänsä osalta onkin jäänyt kilpailusta pois. Sen kamera on jopa niin hyvä, että tiedemiesten tutkimuksissa sitä on käytetty jopa DNA:n sekvensoinnissa edullisena mikroskooppina.1/1,5 tuuman kennolla varustettu kamera tuottaa 4:3-kuvasuhteella 7152 x 5368 -pikeselin kuvia, joiden kokonaisresoluutio on noin 38 megapikseliä. Lisälaitteen avulla polttoväliksi saatiin 6,86 milliä ja tarkennuskertoimeksi saatiin ~2,6X.Los Angelesissä sijaitsevan Kalifornian yliopiston sekä ruotsalaisten Uppsalan ja Tuhkolman yliopistojen välisessä yhteistyössä kehitettiin 3D-tulostettava ja kyseiseeen puhelimeen asennettava lisälaite, jonka kustannus oli vain noin 500 dollaria. Tämä mahdollisti Lumia 1020 käytön mikroskooppina, jossa tavallisesti olisi tarvinnut jopa kymmenien tuhansien välineistön.Tämän avulla esimerkiksi lääkärikeskuksissa näytteitä voidaan tarkastella suoraan ilman, että niitä lähetetään arvokkaita laitteita sisältäviin laboratorioihin. Lumia 1020 -kamerasta tehty mikroskooppi ja siihen perustuva DNA-sekvensointialgoritmi pystyvät erottamaan syöpäsoluja tavallisten solujen seasta.Tutkimuksessa puhelimen kuvat otettiin oletussovelluksella eli Nokia Pro Camillä, mutta kuvia varsin näyte valaistiin eri laser-diodeilla, joilla saatiin esille erot solujen välillä. Kuvat tallennettiin samoilla asetuksilla ja hyväksikäyttäen sovelluksen DNG-raakaformaattia.Vastaavanlaista teknologiaa kehitetään myös käytettäväksi muissa älypuhelimissa.Tutkimus on julkaistu Nature-tiedelehdessä ja siitä kertoi muun muassa BBC