Saako Trump haluamansa? Apple mukana jättimäisessä investoinnissa

japohtivat näyttötehtaan rakentamista Yhdysvaltoihin, kertoo Nikkei . Toteutuessaan kyseessä olisi valtava investointi, sillä arvo saattaa olla jopa seitsemän miljardia dollaria.Foxconnin hallituksen puheenjohtajamukaan kyseisen näyttötehtaan tuotantoprosessi olisi erittäin pitkälle automatisoitu, mutta siitä huolimatta tuotantoalueelle voisi muodostua jopa 30 000–50 000 uutta työpaikkaa. Tehdas tuskin työllistää näin paljoa ihmisiä suoraan, mutta alihankinnan kautta työllistettävien ihmisten määrä voi hyvinkin kohota suureksi.Goun mukaan Apple on kiinnostunut olemaan mukana investoinnissa, koska se tarvitsee itse tehtaan tuottamia isoja näyttöjä.Näyttötehtaan rakentamisen lisäksi Foxconn on pohtinut rakentavansa Yhdysvaltoihin uuden muottitehtaan. Yhtiö voi myös siirtää Smart Technologies -kasvuyrityksensä toiminnan Kanadasta Yhdysvaltoihin, mikäli NAFTA-vapaakauppasopimus puretaan. Yhdysvaltojen tuore presidentti Donald Trump on kertonut vastustavansa NAFTA-sopimusta ja haluaa lisätä kotimaista tuotantoa.Goun mielestä protektionismin nousu oli ennalta arvattavissa. Vaikka lisääntynyt tuotannon lisääntyminen Yhdysvalloissa synnyttääkin lisää työpaikkoja, niin se myös nostaa hintoja. Kaikki eivät ole välttämättä valmiita maksamaan 800 dollaria Yhdysvalloissa valmistetusta puhelimesta, kun vastaava Kiinassa valmistettu puhelin maksaa 300 dollaria.