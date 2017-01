Samsung-pomo vakuuttaa: turvallinen ja innovatiivisempi Note 8 on tulossa

Samsung on juuri saanut viimeisteltyä viimevuotisen Note7:n katastrofaalisten ongelmien tutkimisen, mutta yhtiössä on suunnattu katseet jo jonkin aikaa sitten pääasiassa tulevaisuuteen. Tietysti yhtiö joutuu vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin räjähtävistä puhelimista ainakin seuraavan Note-julkaisun ja sitä seuraavan kuukauden ajan.Nyt yhtiön pomo D.J. Kohia on haastateltu CNETin toimesta ja Koh vakuuttaa, että tulossa on parempaa. Mobiilipuolen pomon mukaan hän tuo markkinoille seuraavankin Note-laitteen, jota hän kutsuu Note 8:ksi. Kohin mukaan kyse on turvallisemmasta, paremmasta ja innovatiivisemmasta laitteesta.Turhaan ei ole epäilty, että Samsung saattaisi tappaa koko Note-brändin viimevuotisen takaiskun takia. Yhtiölle tuli paitsi miljardien tappiot laitteiden valmistuskustannuksista ja myyntitappioista, mutta erityisesti Note-brändi kärsi valtaisan iskun. Note-nimi oli uutisissa liki päivittäin olipa syynä takaisinkutsu, räjähtänyt puhelin lentokoneessa tai puhelimien käyttökiellot.Samsung on kuitenkin tunnistanut, että Note-laitteiden käyttäjissä on ydinjoukko, jotka ovat hyvin brändiuskollisia ja erityisesti sitä juuri huippuominaisuuksilla, suurella näytöllä ja kynäominaisuuksilla varustettuun laitteeseen. Note-älypuhelimet ovat lisäksi yksi Samsungin tärkeimmistä innovaatioista kuluneiden vuosien aikana. Yhtiö toi suuret puhelimet, tai puheletit, kuluttajien tietoisuuteen.