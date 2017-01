Samsung vahvisti huhut – Galaxy S8:n julkaisu viivästyy

mobiilidivisioonan johtaja on vahvistanut medialle , että yhtiö ei aio julkistaa seuraavan sukupolven Galaxy S -älypuhelinta MWC-messuilla. Aiempina vuosina esittelytilaisuus on järjestetty samoihin aikoihin messujen kanssa.Koh ei suostunut paljastamaan koska kehitteillä oleva Galaxy S8 -älypuhelin aiotaan esitellä, mutta todennäköisesti kuitenkin kevään aikana vaikka normaalista aikataulusta hieman lipsutaankin. Syytä myöhästymiselle voidaan vain arvailla, mutta yhtiö saattaa käyttää tavallista enemmän aikaa uuden lippulaivapuhelimen laadunvalvontaan Galaxy Note 7 -skandaalin jälkeen.Samsungilla on Android-pohjaisten high-end-puhelimien markkinoilla varsin suvereeni asema, joten kilpailullisten syiden takia yhtiön ei tarvitse varsinaisesti pitää edes hoppua. Applen älypuhelinjulkaisut koittavat vasta syksyllä.