Suomalaiskoulun ilmaispelit löysivät tiensä Google Playhin

Jos Suomi on onnistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana jollain vientialalla hyvin, niin se on mobiilipelit. Rovion, Supercellin ja Fingersoftin kaltaisten huippuonnistujien lisäksi ympäri Suomen löytyy softapajoja, joissa huippumenestyksestä toistaiseksi vain unelmoidaan.Yksi tärkeimmistä tavoista nostaa pelikehittämisen suosiota on tietysti pelipainotteisen koulutuksen korostaminen. Monien yliopistokurssien lisäksi muun muassa Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) viime syksyllä opiskelijoiden perustama Placeholder OSK -osuuskunta on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden mobiilipelien kehittämiseen.Nyt kyseisen projektin ensimmäiset tuotokset ovat valmistuneet julkaisuun. Kolme julkaistua peliä löytyy nyt ilmaisena Googlen Play Kaupasta Android-laitteille. Valitettavasti julkaisuja ei ole tarjolla iPhonelle tai iPadille. Tale of Fire on vuoropohjainen strategiapeli, Herbert's Great Adventure nimensä mukaisesti seikkailupeli, jossa edetään tasohyppelyistä tuttuun tapaan ja Guardian Finger puolestaan nk. endless runner -tyyppinen peli, jossa peliaika riippuu pelaajan taidoista ja reaktioherkkyydestä.