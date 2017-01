Pinkki viiva piinaa Galaxy S7 edgen omistajia

Pystysuuntainen pinkki viiva on piinannut jossain määrinomistajia puhelimen julkaisusta lähtien, mutta näyttöongelma keräsi vasta nyt laajempaa huomiota medialta Näyttöongelma ilmenee varsin selkeästi eikä sitä voi olla huomaamatta: puhelimen näytölle ilmestyy tuntemattomasta syystä pystysuuntainen vaaleanpunainen viiva. Viivan ilmestyminen aiheuttaa lähinnä visuaalista haittaa, eli kosketusnäytön pitäisi toimia siitä huolimatta täysin normaalisti. Vika voi olla kuitenkin merkki jostakin muusta piilevästä ongelmasta, joka pahenee ajan kanssa – siksi kannattaa selvittää mahdollisuus korjauttaa näyttö takuun alaisuudessa.Samsung on ainakin Benelux-maissa luvannut korjata vian takuutyönä , kunhan näytössä ei näy huolimattoman käytön seurauksena syntyneitä säröjä. Samsungin mukaan pinkki viiva on ilmestynyt näytölle erityisesti puhelimen putoamisen seurauksena. Taustalla on ilmeisesti puhelimen näyttöä ohjaavan piiristön vioittuminen.