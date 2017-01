WhatsApp päivittyi – Kolme uutta ominaisuutta iPhonelle

iPhone-sovelluksesta on julkaistu uusi 2.17.1-versio. Päivittäjät löytävät ohjelmasta kolme keskeistä uutta ominaisuutta.Ensimmäinen on mahdollisuus lähettää viestejä offline-tilassa. Viestit eivät tällöin tietenkään lähde mihinkään, vaan ne siirtyvät jonoon: kun verkkoyhteys on taas päällä, niin viestit lähtevät puhelimesta automaattisesti. Aikaisemmin viestin lähetys on vain epäonnistunut ilman verkkoyhteyttä ja ne on pitänyt manuaalisesti lähettää uudelleen, kun verkkoyhteys on taas käytettävissä.Muistin käyttö -näkymää on myös muutettu, mikä helpottaa ylimääräisen datan poistoa tallennustilan lisäämiseksi iPhoneen. Näkymän kautta voit poistaa keskusteluista tietynlaiset mediatyypit, kuten videot. Muistihallintaan pääset käsiksi seuraavasti Asetukset > Datan ja tallennustilan käyttö > Muistin käyttö.Viimeisimpänä ja kenties kaikkein vähäisimpänä muutoksena on mahdollisuus lähettää korkeintaan 30 kuvaa tai videota kerralla.