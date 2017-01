Tässä se on: Kuva LG G6:sta vuoti julkisuuteen

LG:n G5-lippulaiva keräsi viime vuonna paljon ihmettelyä osakseen, mutta kaupallisessa mielessä sen modulaarinen rakenne ei vedonnut järin hyvin kuluttajiin. Tämän takia LG on päättänyt lähteä kuluvaan vuoteen uusin eväin. The Vergen tietojen mukaan LG aikoisi panostaa tulevassa-älypuhelimessa erityisesti laitteen muotoiluun. Tämä näkyykin sivuston julkaisemasta ensimmäisestä kuvasta, jonka perusteella G6:n ulkopinnat ovat kokonaan lasia tai metallia. Th Verge on myös omista lähteistään varmistanut, että G6:n näytön kuvasuhde poikkeaa hieman normaalista. Tavallinen 16:9-paneeli on vaihdettu vähän aika sitten esiteltyyn 5,7-tuumaiseen 18:9-näyttöön G6:ssa uusi näyttö kattaa yli 90 prosenttia etupuolen pinta-alasta, joten näytön ylä- ja alapuolelle jäävä ylimääräinen tila on minimoitu hyvin tehokkaasti. The Vergen mukaan vedenkestävästä G6:sta löytyy kuulokeliitäntä, joka ei enää nykypäivän puhelimissa ole itsestään selvä ominaisuus.LG:n odotetaan esittelevän G6:n MWC-messuilla helmikuun lopulla.