Nokia vaatii iPhoneille ja iPadeille maahantuontikieltoa

Yhdysvaltojen kansainvälinen kauppakomissio (ITC) on saanuttutkittavaksi kirjelmän, jossa vaaditaan Applen tuotteiden maahantuonnin kieltämistä . Maahantuonti koskisi laitteita, jotka loukkaavat Nokian hallinnoimia patentteja.Applen ja Nokian välinen patenttikiista alkoi joulukuun lopulla, kun yhtiöiden välinen edellinen patenttilisensointisopimuksen päättymispäivämäärä alkoi lähestyä. Nokian mukaan se on yrittänyt neuvotella Applen kanssa sopimuksen jatkamisesta, mutta yhdysvaltalaisyhtiö ei ole ollut yhteistyökykyinen.Riita yhtiöiden välille syntyi kun Apple päätti viime vuoden lopulla haastaa oikeuteen muutamia patenttien hallinnointiin erikoistuneita yhtiöitä, joiden tehtävänä on kerätä Applen näkemyksen mukaan kohtuuttomasti lisenssimaksuja Nokian omistamista patenteista. Nokiaa Apple ei kuitenkaan haastanut oikeuteen.Nokian mukaan kiistan kohteena on kaikkiaan 40 erilaista patenttia. Riitaa puidaan 11 maassa. Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa koska ITC antaa päätöksensä. Tyypillisesti erimielisyydet on saatu sovittua ennen kuin ITC ehtii antaa maahantuontikieltopäätöksensä.