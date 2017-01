Täysin uusi Pokémon-peli julkaistu Androidille ja iOS:lle

Niantic ja Pokémon Company osuivat todelliseen kultasuoneen-mobiilipelillä, mutta se ei tietysti riitä. Uusia hittejä on tehtävä vielä paljon lisää ja yksi tällainen on mahdollisesti jo julkaistu:. Peli on ladattavissa App Storesta ja Google Playstä Pokémon Duel on strategiapeli, jota normaalista poiketen pelataan kuin lautapeliä. Pelaaja saa pelinappuloikseen kuusi Pokémon-hahmoa, joita hän siirtelee laudalla tavoitteenaan päihittää vastapuolen pelaaja. Kun kaksi Pokémon-hahmoa ovat vierekkäisissä paikoissa, alkaa hahmojen välinen taistelu. Kullakin Pokémonilla on omat kykynsä ja heikkoutensa, joten niiden oikeanlainen hallinta vaatii hyvää strategiaa.Pelaaminen onnistuu omien mieltymysten mukaan joko tekoälyä tai toista pelaajaa vastaan. Päämääränä on tietysti kerätä talteen kaikki erilaiset Pokémon-hahmot.