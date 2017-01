Sonylta tulossa puhelin 4K-näytöllä, taas?

Muistatko vielä ajan jolloin Full HD oli kuuminta hottia älypuhelimissa – tuolloin kuuminta hottia -sananparsikin oli vielä tuore. Nykyisin QHD on älypuhelinten lippulaivamallien de facto -resoluutio.Ei ole kuitenkaan syytä odottaa, että QHD:sta tulisi kovinkaan pian vanhentunutta teknologiaa, vai onko? Sonyn mukaan korkeampaa resoluutiota on jo jonkin aikaa ollut syytä harkita.Jo 2015 japanilaisyhtiö esitteli Xperia Z5 Premium -huippumallin, josta löytyi huima 4K-näyttö. Älypuhelinten kokoluokassa näyttöä piti kuitenkin tiirailla mikroskoopilla, jotta erot sai toden teolla esiin. Huhut kuitenkin kertovat, että pian Sonyltä voi olla tulossa toisen sukupolven 4K-älypuhelin.Huhuttu Sonyn älypuhelin, koodinimeltään Yoshino, sisältää väitetysti 5,5 tuumaisen 4K-näytön ja saattaa olla, että laite esitellään ensi kuun MWC-messujen. Laite on tietysti pakattu täyteen huipputeknologiaa, josta kertoo myös Snapdragon 835.Mikäli kuitenkaan et usko, että 4K-näytöstä olisi hyötyä, ja ehkäpä jopa haittaa vaikkapa akkukeston osalta, niin huhuissa ovat myös QHD- ja Full HD -näytöillä varustetut mallit. Toki niissä tekniikka on muiltakin osin heikompaa, mutta onneksi hinta tippuu varmasti myös melkoisesti. PhoneArenan mukaan Sonyn 27. helmikuuta järjestettävä lehdistötilaisuus voi pitää sisällään jopa viisi eri puhelinmallia, mikäli uskoo viimeisimpiin Georgiasta peräisin oleviin huhuihin. Myös kuva on peräisin samasta lähteestä, mutta siinä ei mainita mistä laitteesta on kyse.Luonnollisesti tässä vaiheessa tiedot kannattaa ottaa varauksella, sillä muualta vahvistusta tietojen paikkansapitävyydestä ei ole.