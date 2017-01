Tulevan Galaxy S8:n mukana tulee työpöytäsovellus DeX?

Samsungin on puhunut tulevasta huippupuhelimestaan jo loppuvuodesta asti, mutta viivästyksistä johtuen joudumme odottelemaan julkistusta vielä tovin. Pidempi odotusaika tarkoittaa mahdollisesti myös enemmän tietoa mahdollisista uudistuksista.



Niinpä nyt onkin vuotanut lisää tietoa Galaxy S8:n mukana tulevista uusista ominaisuuksista. Jo aiemmin huhuissa ovat olleet muun muassa iirislukija sekä liki koko etupaneelin kokoinen näyttö. Nyt SamMobile kertoo, että tulossa on ominaisuus, jota kutsutaan nimellä DeX.

DeX on ominaisuus, jolla Galaxy-älypuhelin muuntautuu työpöytälaitteeksi. Nimi kantaa juurensa työpöytäkokemuksesta eli sanoista Desktop eXperience.



Työpöytämoodi mahdollistaa PC:n kaltaisia käyttömahdollisuuksia eli puhelinta voi käyttää suurelta näytöltä ja paremmin työpöydälle soveltuvilla ohjainlaitteilla. Samsung julkaisee huhujen mukaan DeX-telakan, johon lisälaitteita voi liittää USB:llä.



Kyse onkin Microsoftin Continuum-ominaisuuden kaltaiselta uudistukselta. Microsoftin ominaisuus löytyi Windows 10 -huippupuhelimista, mutta sen adoptio jäi melko vähäiseksi Windows-puhelinten katoamisen takia.



Samsungin odotetaan julkistavan uudet Galaxy S8 -puhelimet huhtikuussa.