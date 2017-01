Galaxy S8:aan on tulossa erikoinen resoluutio

Tämän viikon huhujen perusteella Samsungilta voi odottaa uutta Galaxy S8 -mallia maaliskuun loppupuolella eli noin kahden kuukauden kuluttua. Tässä vaiheessa on kuitenkin jo tiedossa pääosa laitteen (tai laitteiden) ominaisuuksista.Eilen kerroimme Evan Blassin vuodosta , jossa Galaxy S8:sta oli tarjolla kuvapari sekä paljon yksityiskohtaista tietoa. Erityisesti kiinnostusta herättää tietysti näyttö, jossa tapahtuu suurempia uudistuksia, pitkästä aikaa.Blassin mukaan sekä tavallinen että Plus-mallin S8 saavat 18.5:9-kuvasuhteella varustetun kosketusnäytön, jollaisia ei markkinoilta löydy. Tämä tarkoittaa tietysti myös, että pikselitarkkuuden suhde on erilainen kuin tavallisesti.Blass ei kommentoinut resoluutiota, mutta nyt huhut Kiinasta kertovat , että kyseessä olisi 2960 x 1440 -resoluution näyttö, joka sopii 18.5:9-suhteeseen. Kyse on hieman suuremmasta tarkkuudesta kuin huhutussa LG G6:ssa, jossa myös liki koko etupaneelin kokoinen näyttö tukee väitetysti 2:1-kuvasuhdetta ja 2880 x 1440 -resoluutiota.Viime vuonna julkaistussa Xiaomi Mi Mixissä, josta trendi otti tuulta alleen on 2040 x 1080 -resoluution eli 17:9-kuvasuhteen näyttö.