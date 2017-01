Oululaisen Fingersoftin marraskuun lopussa julkaisema Hill Climb Racing 2 -ajopeli on osoittautunut menestykseksi.Kahdessa kuukaudessa peli on ehtinyt käydä latauslistojen kärjessä 65 maassa ja yhteensä peliä on ladattu jo lähes 43 miljoonaa kertaa . Peliin lisätään jatkuvasti uutta sisältöä.Hill Climb Racing 2 on ollut myös arvostelujensa puolesta menestys. Pelin arvosana on Google Playssä 4,6 ja App Storessa 4,7.Aivan 2012 julkaistun Hill Climb Racingin lukemiin jatko-osa ei ole kuitenkaan yltänyt, sillä se on kerännyt jo yli 500 miljoonaa latausta.