Kotkalainen Kukouri-pelistudio on julkaissut uuden Pixel Worlds -pelin Androidille ja iOS:lle. Pelistudio muistetaan erityisesti suosituista Tiny Troopers -peleistä.Kyseessä on kaksiulotteinen sosiaalinen hiekkalaatikkopeli. Pelaajien tehtävänä on rakentaa pelimaailmaa yhdessä erilaisten rakennuspalikoiden avulla. Rakenuspalikoita voi puolestaan luoda viljelemällä erilaisia resursseja. Kukourin toimitusjohtaja Kim Soaresin mukaan innokkaimmat pelaajat voivat pelin sosiaalisen elementin takia viettää aikaa pelin parissa jopa 10 tuntia päivässä.Pixel Worldsin voi ladata ilmaiseksi Androidille ja iOS:lle . Peli sisältää mikromaksuja.